Fãs confirmam suposta gravidez de Bruna Biancardi e reúnem provas

Os fãs de Bruna Biancardi e Neymar Jr atingiram um novo nível ao reunirem provas da possível gravidez da influenciadora. Mesmo com a assessoria dos artistas negando, as admiradoras perceberam uma mudança na modelo.





Eles analisaram as fotos e vídeo de Bruna e notaram que ela tem evitado mostrar o corpo inteiro e, quando aparece, está sempre com a barriga tampada.

Até em foto de biquíni ou na piscina, ela usa uma canga, ou água acima da barriga. Além disso, tem evitado roupas decotadas.





Nos comentários das fotos, os internautas comentam suas teorias. "Gente hoje tive real certeza, ela tá gravidinha mesmo. Mas acho que no tempo dela vai confirmar pra gente", disse uma; "Nada tira da minha cabeça que ela tá grávida", declarou outra; "Pensa numa grávida linda", elogiou uma terceira.





Bruna e Neymar anunciaram a volta do namoro no início de 2023. Agora, os fãs acreditam que logo eles iram noivar e no sábado (15), dia do aniversário da influenciadora, eles devem revelar a gravidez.

Vale lembrar que se Bruna realmente estiver grávida, esse será o segundo filho do atleta. Ele já é pai de David Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas.





