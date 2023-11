Reprodução/ Instagram Neymar com Mavie e Bruna Biancardi

Imagens e vídeos das câmeras de segurança da casa dos pais de Bruna Biancardi , noiva de Neymar Jr., expuseram que um dos moradores do condomínio que a casa está localizada, em Cotia, São Paulo, liberou a entrada dos ladrões pela portaria, nesta terça-feira (7).



Nos vídeos, é possível ver dois homens entrando pela própria portaria do condomínio. Isso após serem autorizados a entrarem por um morador, que não teve a identidade revelada e já está detido.



Localizada em uma das mais nobres regiões da Granja Viana, região metropolitana de São Paulo, a casa dos pais de Bruna Biancardi foi assaltada nesta terça-feira (7). O casal foi amarrado pelos criminosos, que fugiram após vizinhos perceberem uma estranha movimentação e acionarem a polícia.



As informações iniciais apontam roubos de joias e peças de grife. Horas antes do ocorrido , Bruna Biancardi fez uma celebração para o mêsversário de Mavie, filha dela com o atleta Neymar Jr., que está no Brasil.

Veja o registro captado pelas câmeras:

Polícia Civil de SP divulga imagens dos suspeitos que invadiram a casa dos pais de Bruna Biancardi, ex-namorada do Neymar. Ocorrência em andamento. E intenção era de sequestro. Dois presos até o momento. pic.twitter.com/d0di2FEUOU — Maicon Mendes (@Oficialmmendes) November 7, 2023





