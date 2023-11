Reprodução Globoplay Angélica no programa 'Angélica: 50 & Tantos'

Um dos episódios da atração do Globoplay “Angélica: 50 & Tanto” promoveu o reencontro do trio de apresentadoras Xuxa Meneghel, Eliana e de Angélica , que comanda o programa. No entanto, uma revelação da esposa de Luciano Huck gerou polêmica nas redes sociais.



Ao longo do episódio, Angélica relembrou de uma situação na qual a ex-diretora de Xuxa abordou ela. “Chegou para mim num camarim e falou assim: ‘Você muda esse cabelo’. E eu falei ‘porquê?’. Ela falou assim: ‘Porque a Xuxa pediu para você mudar o cabelo’”, recordou.



A intérprete do hit “Vou de Táxi” disse que, como não falava com Xuxa , não sabia se o pedido era verdade ou não. “Eu falei: 'Eu não posso mudar porque isso combina com meu figurino'”, lembrou.



“Você tava no outro camarim, a gente não se falava. Então, o que falavam pra gente, a gente não sabia se era verdade ou não. Até porque ela criava uma barreira de ninguém chegar perto”, acrescentou ela, sem citar o nome da ex-diretora.



A apresentadora também declarou que a ex-diretora afirmou que Xuxa teria ficado “muito chateada” por ela não ter mudado o cabelo. “Ela [ex-diretora] disse pra mim que você ficou muito chateada e você inclusive, era pra entrar no palco comigo, e a gente fez separado”, finalizou.



Angélica não citou o nome da ex-diretora. No entanto, na Web, os espectadores especularam que a esposa de Luciano Huck estivesse falando de Marlene Mattos , que dirigiu a carreira de Xuxa por muitos anos. A relação profissional entre a Rainha dos Baixinhos e Mattos terminou de forma polêmica e conturbada .

Confira o trecho da revelação de Angélica:

a xuxa fingindo horrores pic.twitter.com/UZa90AJxOW — Acervy (@acervommes) November 27, 2023





