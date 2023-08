Reprodução/Globo / Mais Novela Xuxa e Marlene Mattos em cena do documentário da apresentadora no Globoplay.

















Em mais um episódio de Xuxa, o Documentário, liberado nessa quinta-feira (3) no Globoplay, Xuxa Merneghel e Marlene Mattos se reencontraram após 19 para colocar os pingos nos "is", isso porque a loira não hesitou em revelar o verdadeiro motivo de ter rompido com a empresária: a ex-diretora teria dito que odiava crianças e ofendeu pessoas com necessidades especiais.

A última vez em que elas se falaram foi após um incêndio no estúdio do Xuxa Park. A loira revelou que ficou chateada com as palavras da empresária sobre seu público. "Perguntei quando a gente voltaria a trabalhar. Você me disse que não ia trabalhar com criança porque odiava crianças", disparou.





Marlene nega. "Não disse nada disso, nunca odiei criança. Se eu disse, quis encher o saco. Nunca odiei", defendeu-se. "Eu te perguntei várias vezes se você estava falando sério, e você falou de crianças especiais, que você tinha nojo não gostava quando babavam", acusou Xuxa.

"Eu? Que é isso? Então eu estava doida no dia", riu Marlene. "Você sabe que foi por isso que a gente se separou? Porque eu falei: 'Se está falando a verdade, gostaria de não trabalhar mais com você'. Fiquei tão chateada. Foi aquilo que fez eu nunca mais olhar na sua cara. Para mim, você disse que odiava criancinhas", acrescentou Xuxa.

Em seguida, Mattos justificou que suas falas tinham o objetivo de deixar Xuxa irritada. “Em 19 anos você não sabia como eu dizia as coisas? Quantas vezes eu não te enganei? Eu disse aquilo pra te chatear. A única coisa que eu me lembro que te disse foi: ‘Trabalhar pra criança para quê? Você está velha’. Não tenho que me desculpar”, constou a veterana.

E prosseguiu: “Sempre pensei que nós demos vida a uma parceria, mas corremos tanto, porque eu sempre quis aproveitar as oportunidades, não queria deixar nada passar. Corremos tanto que desgastamos uma relação. Eu estava desgastada de tudo. Tudo isso foi fruto de cansaço. Eu realmente deveria estar num momento muito ruim, estava esgotada de tanto trabalho, tanta coisa”, disse.

A ex-empresária classificou que seu trabalho era fazer com que Xuxa continuasse tendo sucesso. “Todo dia eu acordava com alguém dizendo que a Xuxa havia acabado. Quando você foi pra Globo, as pessoas diziam que você só ia durar um ano. Eu sempre falava para você: ‘Fica bonita e dorme, para parecer bonita’. Eu tive que virar a chave, e isso me levou a um cansaço profundo. Se eu disse tudo isso, Xuxa, eu me arrependo. Mas não posso voltar”, concluiu.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho