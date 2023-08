REPRODUÇÃO - INSTAGRAM Eliana, Angélica, Xuxa





O encontro entre Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana parou o Brasil na noite desta segunda-feira (7), no Criança Esperança, evento solidário da Globo. Mas, há 24 anos, o parque Hopi Hari foi o responsável por unir as três potências da TV brasileira em público pela primeira vez.



Xuxa, Angélica e Eliana participaram da inauguração do parque temático, conhecido como o País Mais Divertido do Mundo. Localizado em Vinhedo (SP), o Hopi Hari parou a mídia brasileira em 1999 com o encontro do trio.

Elas foram duas vezes seguidas na montanha-russa do parque e, bem empolgadas, curtiram a atração Ekatomb, uma tumba giratória. No palco do Criança Esperança, em 2023, o trio chamou a atenção do Brasil com os hits "Vou de táxi", "Dedinhos" e "Lua de Cristal" . Eliana ainda aproveitou a passagem pela Globo para afastar os rumores de brigas entre as loiras.

"A vida toda tentaram nos colocar como inimigas e não conseguira. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade, irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição", desabafou Eliana.

Antes da apresentação, Xuxa usou as redes sociais para relembrar a visita ao Hopi Hari.





