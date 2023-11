Reprodução Youtube/ Instagram - 28.11.2023 Luísa Sonza e Melody

A participação de Luísa Sonza no programa “De Frente com a Blogueirinha” segue movimentando as redes sociais. Dessa vez, Melody usou as redes sociais nesta terça-feira (28) para criticar a postura da ex-esposa de Whindersson Nunes .



“Quando a pessoa sabe que vai ser ultrapassada em breve, precisa atacar quem está amaçando o seu reinado”, escreveu Melody através dos stories, que ainda acrescentou: “Quem nasceu para ser Luísa nunca será Anitta”.



A cantora mirim, que já polemizou com outras artistas musicais, como Anitta e Ana Castela , ainda ironizou a situação, revelando que Sonza já a convidou para um trabalho musical em conjunto e agora estaria “debochando” dela.



“Pessoa me chama para gravar feat e depois vai debochar de mim em entrevista. Medo ou falsidade?”, finalizou ela, por meio do Instagram. Na Web, os internautas repercutiram o momento; confira:

Uma cantora?

Luísa Sonza: Melody

Pqp kkkkkkkkkkkk eu dei uma risada sincera com isso — Mônica Mozambite (@MonicaMozambite) November 28, 2023





Luísa sonza literalmente só falou o nome da Melody quando perguntaram “uma cantora?”



só. Essa Melody é meio dodói — luizito 🍭 (@aalazul) November 28, 2023





essa mc melody sempre querendo arrumar briga/treta com aa artistas famosas como anitta e Luísa Sonza pra ganhar algum reconhecimento??? https://t.co/nejeNJAosR — ander. (@andxxer) November 28, 2023





melody nova princesa do pop br lamento pic.twitter.com/tJfFnjVKa5 — riq (@diefryous) November 28, 2023









