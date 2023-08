Abusos e reconsiderações

No acerto de contas, Xuxa expõe atitudes de Marlene com outros funcionários. A ex-diretora se defende ao dizer que ela fez o que fez para proteger a apresentadora. "Fui cruel com algumas pessoas? Fui! Me arrependo? Com algumas nem um pouquinho". Xuxa questiona: "E comigo?". Marlene confessa: "Ah.. eu podia fazer diferente, né?! Mas já foi".