Reprodução X e Instagram - 27.11.2023 Ana Hickmann com Joaquim, cachorro resgatado por ela

Após ter denunciado Alexandre Correa por lesão corporal e violência doméstica , a apresentadora Ana Hickmann, no último domingo (27), falou publicamente pela primeira vez sobre o casamento e o episódio de agressão que sofreu no dia 11 deste mês . A entrevista foi dada à Carolina Ferraz, no programa “Domingo Espetacular”, da Record TV.



Ao longo do depoimento, Hickmann explicou que, na ocasião em que foi vítima das agressões de Alexandre Correa , os cachorros dela teriam a ‘salvado’, especialmente Joaquim. Trata-se de um vira-lata resgatado por ela contra a vontade do então marido na época.





A apresentadora relata que pediu aos cães que atacassem Correa após ele prender o braço dela na porta . Segundo ela, Joaquim foi para cima de Alexandre, o que fez com que ele soltasse a porta e ela pudesse fechar a porta e chamar a polícia.



“Quando ele viu que eu não ia largar a porta, ele pega e bate com toda a força no meu cotovelo (...) E aí, eu gritei: "Pega!", e meu cachorro pegou. O Joaquim voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também”, detalhou.

Que relato forte e doloroso da Ana Hickmann sobre tudo o que aquele sujeito fez com ela e como a agrediu com a porta da cozinha. "Meu cachorros tavam atrás de mim. E eu gritei pega e meu cachorro pegou ele. Aí fechei a porta." #DomingoEspetacular pic.twitter.com/M9azzl1IOi — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 27, 2023





Relembre o resgate de Joaquim

Em fevereiro deste ano, Ana Hickmann resgatou o cão , posteriormente batizado de Joaquim, em uma estrada em São Paulo, À época, Alexandre Correa contrariou a esposa: “Você resgatou o cachorro da rua, não é? Você tem dois miolos a menos”.



Mesmo com as repreensões do marido, Ana reforçou que resgataria o cachorro. “Ele [Joaquim] foi deixado para morrer, não vou deixar ele aqui. É um bebê ainda, está machucado”, defendeu.



Confira o momento viralizado pelos internautas após o relato de que ele teria ‘salvo’ a apresentadora:

Foi esse o cachorro que defendeu a Ana Hickmann do marido que a agrediu na cozinha. O lindo Joaquim. pic.twitter.com/mnHkYHrhTB — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 27, 2023