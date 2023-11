Reprodução/Record - 27.11.2023 Ana Hickmann expôs relação abusiva com Alexandre Correa





Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de violência contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Ana Hickmann publicou um desabafo nas redes sociais após a entrevista ao "Domingo Espetacular", na Record, em que detalhou a agressão de Alexandre Correa e expôs a relação abusiva com o ex-marido. Na manhã desta segunda-feira (27), a apresentadora falou do futuro profissional e recebeu o carinho do público nos comentários de uma postagem no Instagram.





"Bom dia com amor, coragem, carinho, afeto e novidade boa para contar. Eu não posso e nem vou desistir dos meus sonhos, da minha vida, do meu trabalho", escreveu na postagem, em que anunciava um novo projeto de trabalho. Seguidores apoiaram o retorno de Hickmann à rede social após o forte relato na Record.

"Você é maior do que imagina. Agora, sim, vai viver a vida, as vontades e desejos, sem ser puxada para trás", escreveu um internauta. "Você é maravilhosa e nunca deixe que ninguém diga o contrário! Vai dar tudo certo", elogiou outro. "Estamos com você", ressaltou mais um.

Agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia. Correa fechou uma porta de correr durante a briga, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.

Em entrevista ao "Domingo Espetacular", Ana Hickmann comentou a postura agressiva de Alexandre e citou outros aspectos do relacionamento abusivo que viveu com o empresário, da pressão estética ao controle financeiro. A apresentadora também citou uma dívida que o marido escondeu dela e a existência de uma investigação que ocorre contra Correa, por fraude, desvio e falsidade ideológica.

