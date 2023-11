Reprodução / Instagram Ana Hickmann ganha apoio da irmã: 'Nunca foi fácil'

(Alerta: este texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.)

Na primeira entrevista dada por Ana Hickmann após a agressão do marido, Alexandre Correa, que foi ao ar neste domingo (26), no “Domingo Espetacular”, a apresentadora relembrou as vezes que presenciou o pai agredindo a mãe e contou ter a levado algumas vezes para o hospital.

A artista também revelou ter sido agredida pelo pai uma vez, quando tinha 12 anos, ao tentar defender a mãe de uma das agressões. Ela foi jogada em cima de uma mesa de vidro, que quebrou e acabou cortando a mão.

"Ele abriu a cabeça da minha mãe. Só parou de bater nela quando me viu sangrando. Chorou, dizendo: 'Meu Deus, o que eu fiz?'. Vi nele a mesma expressão que vi agora no Alexandre (marido dela), quando estava preso do lado de fora da cozinha enquanto eu ligava para a polícia", disse comparando as agressões sofridas.

No ano seguinte, Ana arrumou as malas para os irmãos mais novos e mudou-se para casa dos avós após presenciar mais um episódio de agressão em casa, dizendo que não voltaria para a casa enquanto o pai não saísse. "Por isso saí tão cedo de casa. Precisava ajudá-la a cuidar dos meus irmãos. Por isso, também, jurei que nenhum homem me tocaria. Mas permiti ser ferida e abusada de outras formas", falou. "Escutei muito do meu marido que estava gorda. Ele tinha o dom muito grande me fazer me sentir uma merd*", completou.

Ao vivo no #DomingoEspetacular : Ana Hickmann se emociona ao falar sobre casos de violência doméstica que presenciou ainda na infância



Entenda o caso

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica .

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira . No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa , mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora .