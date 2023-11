Reprodução Instagram - 16.11.2023 Marina Ruy Barbosa e Adriana Lima

Na última quarta-feira (15), Marina Ruy Barbosa usou os stories do Instagram para demonstrar apoio à Adriana Lima, que foi criticada na internet pela própria aparência e vítima de comentários que insinuavam “excessos de procedimentos estéticos”.



“Até quando vai existir esse tribunal da internet em relação a aparência das mulheres? Parem! Isso é doentio e tóxico, e só alimenta ainda mais uma busca pela perfeição para agradar a opinião alheia”, iniciou.



Marina Ruy Barbosa , que esteve presente no aniversário da colega de trabalho Giovana Cordeiro , também elogiou a beleza da modelo e reforçou que as pessoas não tem noção do que as outras estão vivenciando.



“Ninguém sabe o que a outra [pessoa] está passando, vivendo e sentido. Só parem. Adriana Lima, linda desde sempre”, acrescentou a intérprete de Preciosa Montebello em “Fuzuê” , atual folhetim da faixa das sete da Rede Globo.



As críticas começaram quando a modelo compareceu ao evento promocional do longa-metragem “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” , em Los Angeles, Califórnia. Após divulgações das fotos do lançamento, internautas apontaram que ela teria feito alguma intervenção facial, o que ela negou. De acordo com a modelo, se tratava apenas do “rosto de uma mãe cansada”.

