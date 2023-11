Reprodução/Instagram - 16.11.2023 Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy estreiam canal no iG





Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy anunciaram a estreia do canal "Mangia Bene" no iG. Semanalmente, o casal trará para a programação do portal muitas dicas sobre gastronomia, viagens e muito mais.

O canal promete desmistificar a "cozinha sofisticada" a partir de receitas com elementos e ingredientes da culinária local de diferentes regiões do Brasil e mundo. Apaixonados pelo universo, os dois também trarão indicações culturais e de restaurantes na atração.

"Estamos no iG, com o canal Mangia Bene. Para você que gosta de comer bem, que quer aprender a fazer pratos para sua família, namorado, amigos e todo mundo", adiantou Marcelo. "Para vocês que gostam de dicas, de viagem, lugares, restaurantes e conhecer gente nova, coisas novas", completou Chris.

Os conteúdos exalam criatividade e curiosidades de cada cozinha. Com intuito de levar entretenimento através de informação e gastronomia, nasceu o Mangia Bene! Cozinha prática e divertida.