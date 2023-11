Reprodução/ Globo Patrícia Poeta aparece de camisola no 'Encontro

Patrícia Poeta mostrou, no "Encontro", que também sofreu com o apagão que atingiu São Paulo na manhã desta quinta-feira (16). A apresentadora gravou um vídeo do momento em que a casa dela ficou sem energia e mostrou no programa matinal da Globo. Mas um detalhe chamou a atenção: ela estava de camisola e ainda na cama.



A atração exibiu uma reportagem sobre as quedas de luz na capital paulista devido ao calor intenso. Em seguida, Patrícia mostrou que faltou energia nos Estúdios Globo e até na casa dela.



A jornalista fez questão de gravar o momento da queda de luz na residência e mostrou no "Encontro". Ela, então, pediu desculpas por aparecer de camisola e na cama.



"Fui presenteada com dois apagões. Até registrei... Desculpa aí que estou de camisola debaixo da cama", disse ela.



