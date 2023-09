Reprodução/ Globo Marina Ruy Barbosa como Preciosa em 'Fuzuê'

Convidada do videocast “Pod Delas”, comandado por Tata Estaniecki Cocielo e Bruna Unzueta, Marina Ruy Barbosa , atriz e empresária, revelou alguns detalhes da modalidade do contrato que tem com a Rede Globo durante a participação no programa, que foi exibido na última terça-feira (5).



Questionada por Tata se ela poderia falar aceitar ou negar os projetos oferecidos pela emissora, Marina, que tem contrato fixo desde os 9 anos de idade e atualmente tem 28, confirmou que possui esse poder de escolha e afirmou: “Sempre fui uma boa funcionária, tenho estrelinha lá”.



“Quando eu estava terminando a minha primeira novela, eles [equipes da Globo] pediram para assinar um contrato longo. Minha família ficou: ‘Oi? Meu Deus! Ela é muito nova, como assim?’”, acrescentou ela, que também pontuou ter “carteira assinada”.



A atriz, que está no ar como Preciosa em “Fuzuê” , também revelou que, nessa modalidade de contrato, ela não pode fazer produções em outras plataformas de streaming. “Lá dentro, me dão a liberdade de ter uma comunicação legal e poder escolher junto aquilo que eu talvez não ache que seja o melhor para minha carreira, ou aquilo que eu desejo”, disse ela, que contou ter pedido para fazer uma vilã em alguma novela.

Assista a entrevista completa: