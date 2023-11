Reprodução/Record - 16.11.2023 Nadja Pessoa e Márcia Fu reclamaram das nojeiras de peões em 'A Fazenda 15'





A falta de higiene dos peões na sede de "A Fazenda 15" gerou reclamações na madrugada desta quinta-feira (16). Márcia Fu e Nadja Pessoa se reuniram para criticar as nojeiras dos peões no quarto e julgaram que o espaço está "fedendo".





O assunto veio à tona após a ex-jogadora de vôlei falar do incentivo que dá aos colegas para limpar a casa. "A gente tem que manter isso aqui limpo", ressaltou a ex-Power Couple. Fu contou que não dorme mais no quarto por conta da condição da área e ações dos participantes.

"Olha aquele quarto como está. Entro lá para trocar de roupa. Está fedendo. Não durmo mais lá, não. Durmo aqui [sofá]. Todo mundo peidando lá, que falta de educação", reclamou. Nadja concordou e adicionou: "É horrível. Povo fica peidando, é um cheiro de peido. Dá vontade de vomitar".

"Um lugar que está fechado, com ar condicionado, não tem janela. Imagina, sai uma coisa de você e sou obrigada a cheirar? Minha mãe não me ensinou isso, não. Peida no banheiro. Vai arrotar? Põe a mão, sai de perto da pessoa. A gente está lá dentro dormindo, [tem] peido e arroto. No último dia que tentei dormir lá, meu nariz entupiu. Nunca mais deitei lá, pode esquecer. Até o final da fazenda, se eu voltar amanhã e ficar, deito aqui", completou Márcia.

