A artista Giovana Cordeiro completa 27 anos nesta quinta-feira (16), mas celebrou a data antecipadamente ontem (15), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Acompanhada de colegas de elenco da novela “Fuzuê”, ela compartilhou os registros da comemoração nas redes sociais.



Danças, cantorias e bebidas marcaram o evento. Intérprete de Soraya Terremoto, Heslaine Vieira esteve presente no aniversário de Giovana Cordeiro . Em registros publicados nas redes sociais, elas aparecem dançando pagode. Marina Ruy Barbosa também participou da celebração.



“Parabéns para esse acontecimento que é você. Eu só te desejo o melhor, que você brilhe muito e continue realizando os seus sonhos, porque você merece! Sorte a minha ter você como parceira nessa novela, conta comigo”, escreveu Marina.



No folhetim escrito por Gustavo Reiz, elas são irmãs por parte de pai. Filhas de César Montebello (Leopoldo Pacheco), as personagens constantemente vivenciam embates e conflitos, e ainda não desvendaram o mistério do tesouro escondido que era buscado pelo patriarca.





Protagonizada por Giovana Cordeiro (Luna), Marina Ruy Barbosa (Preciosa) e Nicolas Prattes (Miguel), "Fuzuê" ocupa a faixa das sete até março de 2024, quando será substituída por "A Vovó Sumiu". A nova trama será escrita por Daniel Ortiz, mesmo autor de "Salve-se Quem Puder" e "Haja Coração".

