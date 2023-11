Foto: Reprodução / Instagram / @oliviarodrigo Olivia Rodrigo lança novo single para 'Jogos Vorazes'





A estrela pop Olivia Rodrigo lançou na última sexta-feira (3) a inédita faixa Can't Catch Me Now , que integra a trilha sonora oficial da franquia Jogos Voraze s. O single já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music , via Geffen Records .

Can't Catch Me Now é uma composição assinada por Olivia Rodrigo com a colaboração do produtor Daniel Nigro . A faixa chega na sequência do novo trabalho de estúdio da cantora, intitulado Guts , que chegou ao mercado no dia 8 de setembro deste ano.





Confira: