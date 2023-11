Reprodução Instagram - 9.11.2023 Anitta e MC Carol

Na última quarta-feira (8), Anitta surpreendeu a Web ao fazer uma live no Instagram e aparecer tocando uma das canções de MC Carol. Isso porque, após declarações da MC, elas enfrentavam uma polêmica .



A princípio, MC Carol disse, em entrevista à Blogueirinha no programa “De Frente com Blogueirinha”, que Anitta não era funkeira, mas que fingia ser. “Uma funkeira que se diz funkeira”, indagou Blogueirinha; “Anitta. Gente, Anitta não é funk”, respondeu.



A resposta de MC Carol não foi bem recebida pelos fãs de Anitta, que repercutiram o momento reprovando a postura da artista. Anitta , no entanto, surpreendeu ao surgir nos stories do Instagram tocando a música da MC.



Carol , inclusive, republicou a postagem. Também através do Instagram, ela repostou o vídeo e acrescentou vários corações da cor roxa. Na Web, os internautas avaliaram se Anitta, que se declara como funkeira, quis debochar do acontecimento ou se realmente não se preocupou com a crítica.



“Eu amo que ela debocha de tudo e todos sempre que quer”, escreveu um internauta no X, antigo Twitter. “Homenageando a verdadeira funkeira”, opinou um segundo. “Finalmente tomando aulas de funk com quem sabe”, debochou ainda uma terceira.

Confira o momento abaixo:

Samba singer Anitta singing a song by funk artist MC Carol. pic.twitter.com/CM9tIEwjwN — Anitta Crave | Fan Account (@AnittaCrave) November 8, 2023





