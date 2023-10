Reprodução/Instagram MC Carol

A funkeira MC Carol deixou as peripécias sexuais um pouco de escanteio para abordar outro tema inusitado com os seus quase 500 mil seguidores no X, antigo Twitter: o lado "pão-duro ao extremo", que deixaria até mesmo Nonô Corrêa (personagem avarento de Ary Fontoura na novela "Amor Com Amor Se Paga", que costumava trancar a geladeira para regular até o que sua funcionária comia, quem lembra?) boquiaberto.

Durante interação com usuários do microblog, a cantora de Niterói, que já afirmou que "cada um tem um dom, e eu nasci com o de escrever besteira", citou, aos risos, que não é fácil tirar dinheiro dela, não. "Gente, bebo água da bica. Vivo de recebidos e de parcerias. Não compro nada! Para financiar um clipe, que me traz retorno, é uma briga monstra com a minha equipe anualmente. Nem eu consigo tirar nada de mim", pontuou.





Reprodução/Instagram MC Carol





Entre os comentários, há respostas de todos os tipos. A primeira, por exemplo, a chamou de "lenda economista". A segunda recomendou: "Tem que gastar com você, gata. Trabalha para isso!". Já a terceira não se segurou e confidenciou que "queria conseguir ser um pouco mais controlada também".

Por falar nisso, Carol disponibilizou o seu novo álbum de trap chamado "Tralha" nesta quarta (25).

Galera acha que consegue tirar dinheiro de mim, indiretamente kkkkkkkkkk

Gente eu bebo água da bica

Não compro nada p mim, vivo de recebidos/parcerias

Pra pagar um clipe (q me trás retorno) é uma briga monstra c a minha equipe, anual kkk



Nem eu, consigo tirar dinheiro de mim! — MC Carol 🩸🦇🧛 (@mc_caroloficial) October 18, 2023





Cada um tem um dom

Eu nasci c o dom pra escrever besteira kkkkkkkkkkkkkk 🩸 — MC Carol 🩸🦇🧛 (@mc_caroloficial) October 25, 2023





“TRALHA”, meu novo álbum. Essa quarta-feira (25) em todas as plataformas. Videoclipe oficial de “Vampiro de Madureira” feat @McGorilaOficial quinta (26) no meu canal do YouTube. Estejam avisados 👀🦇🔥 pic.twitter.com/tUot9A2XUM — MC Carol 🩸🦇🧛 (@mc_caroloficial) October 24, 2023