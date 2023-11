Foto: Reprodução / Instagram Fãs de Anitta anunciam greve após polêmica e viram piada na web

Após a festa de Halloween, os fãs de Anitta anunciaram uma greve nas redes sociais. A "paralisação geral" vale por tempo indeterminado.

Tudo começou quando a cantora voltou a seguir e convidou a astróloga Virginia Rodrigues para o evento. Segundo os admiradores, a profissional teria menos prezados os fãs da artista há alguns anos.





Após uma divulgação de Anitta da astróloga, um áudio vazou nas redes sociais. "Essa foi uma estratégia que eu tive. Recebi metade dos meus seguidores por causa da Anitta. E o que pensei...? Falei: 'Cara, essas pessoas idolatram a Anitta. Então, já sei que (elas) têm algum problema de domínio de senso'. Então vamos desenvolver, voltar a estudar, voltar a ter vontade de entender política", teria dito ela.

Por isso, a presença de Virginia na festa da cantora indignou os fãs, que reclamaram nas redes sociais. "Pede pra essa bar4nga dar streams e fazer mutirões agora", disse um; "Tomara q ela vote bastante e dê bastante streams nas músicas pra recompensar os fãs que essa daí perdeu", declarou outro; "Decepcionada, hoje sem stream por aqui", comentou mais um.

Com a polêmica, os fãs sumiram "Anitters em greve" entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Na greve, eles estimulam que as pessoas deixem de escutar as músicas da cantora nas plataformas de streaming.

