Reprodução/Instagram Blogueirinha confirma Marquezine em programa e Anitta reage: 'De nada'

Nesta sexta-feira (27) o programa De Frente com Blogueirinha anunciou Bruna Marquezine como a nova convidada e animou o público.

Após a divulgação, Anitta fez questão de se manifestar sobre a participação da atriz - agora internacional - da atração da influenciadora.





"Viu miga falei que depois de mim (a primeira artista internacional no seu programa) conseguir bombar mais né amiga. Mais uma ilustre queen international no De Frente. Eu sempre abrindo portas!! de nada, amiga", escreveu ela nos comentários.

Além da cantora, os internautas comemoraram o encontro. "Será que Bruna sabe o inglês fluente da bloguer?" brincou uma; "Blô, obrigado por ajudar artistas que estão começando agora", declarou outro; "De um lado temos uma estrela internacional e do outro a Bruna Marquezine, que está começando lá fora e que tem muito talento", comentou um terceiro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: