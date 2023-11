Reprodução/Record - 09.11.2023 Henrique Martins, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza estão na roça em 'A Fazenda 15'





Uma nova roça foi formada em "A Fazenda 15" e definirá qual participante deixa o reality show na noite desta quinta-feira (9). Enfrentam a berlinda da semana Henrique Martins, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza.





A disputa foi definida após Yuri Meirelles vencer a prova do fazendeiro , pela terceira vez na edição. O modelo caiu na roça anteriormente ao ser puxado da baia por Nadja Pessoa, que também escapou após uma reviravolta dos poderes na última votação.

Jaquelline foi a indicada pelo fazendeiro Shayan Haghbin, enquanto Henrique sobrou no resta um. Já Lucas ocupou a posição de Nadja, após Cezar Black usar um poder da chama para trocar a mais votada da casa pelo influenciador.

Segundo parcial da enquete do iG Gente, a ex-BBB aparece como a favorita a continuar no programa, com 64,6% dos votos. O ex-marido de Jojo Todynho segue na segunda colocação, com 30,3% dos votos dos espectadores. Já o nadador tem apenas 5,1% dos votos para ficar e lidera as chances de ser eliminado.

Quem deve continuar em "A Fazenda 15"? Henrique, Jaquelline ou Lucas? Vote abaixo na enquete:

