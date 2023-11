Reprodução/Instagram Anitta é criticada por convidar MC Guimê para festa de Halloween

Na terça-feira (31), Anitta preparou uma festa grandiosa para celebrar o Halloween . Entre os muitos convidados estavam MC Guimê, funkeiro e ex-marido de Lexa.

A presença do cantor no evento chamou a atenção dos internautas, já que as artistas são amigas e o ex-casal se separou recentemente e não mantém mais contato.





Atualmente, Lexa e Guimê não estão em bons termos, já que ele afirma que foi traído por ela durante a participação no BBB, e ela afirma que está arcando com as dívidas do ex-marido após a separação.

A ausência da cantora também deixou uma pulga atrás da orelha da web. Nas redes sociais, Lexa explicou que não foi a festa por estar lidando com a morte de uma das suas cachorrinhas.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

O Guime na festa da Anitta aí KKKKK — may (@mayyzitaa) November 1, 2023









gente por que o guime tava na festa da anitta? — lari neiva 🫶🏻🫰🏻🤍✨ (@laaneiva) November 1, 2023









Pq raios a anitta chamou o guime pra festa dela, se a Lexa é uma das suas bffs e ela odeia o Guime? Oxi tendi nao — Giovanna com i e 2n (@gibracco) November 1, 2023









E eu que não entendi nada do Guime tá na festa da Anitta kkkkkkk gente o que eu perdi? — Renata 🪢 (@Retwita) November 1, 2023

a anitta convidou a lexa e o guime pra festa dela tipo ?? e quando eles terminaram ela ainda tomou partido dela e agora convidou ele mesmo depois da denuncia — io (@spekmore) November 1, 2023













+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: