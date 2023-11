Reprodução / Divulgação Zac Efron reage ao saber que Matthew Perry queria que o interpretasse

Zac Efron reagiu ao desejo de Matthew Perry de que ele o interpretasse em um filme biográfico. “Estou honrado em saber que ele estava pensando em mim para interpretá-lo. Veremos. Eu ficaria honrado em fazer isso", falou o ator para a revista People ontem (8).

Ele também relembrou os momentos que passou com a estrela de “Friends” durante as filmagens do filme “17 Outra Vez”. “Ele foi um mentor para mim e fizemos um filme muito legal juntos. Eu o admirei, aprendi o timing cômico daquele cara. Quero dizer, quando estávamos filmando, foi tão surreal para mim olhar e vê-lo lá porque aprendi muito com ele, com toda a sua vida", contou.

Segundo Matthew para a Pop Culture, em 2022, o ex-Disney recusou interpretar mais uma vez uma versão mais nova dele.