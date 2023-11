Reprodução Instagram - 7.11.2023 Zilu faz postagem sobre amor de pais e filhos após polêmicas com atual de Zezé Di Camargo

Ganhando o apoio das filhas, Zilu Godói se manifestou nas redes sociais após as polêmicas familiares enfrentadas entre os filhos dela com Zezé Di Camargo, e a atual esposa do cantor, Graciele Lacerda — acusada de criar perfis fakes para difamar enteados e outros membros da família Camargo .







Em uma publicão no Instagram, Zilu declarou: “O amor de um pai e uma mãe é incondicional e vai além de qualquer outra relação. É um amor que está presente em todos os momentos, nos bons e nos ruins, e que se mantém ao longo da vida”.







“É um amor que transcende qualquer obstáculo ou dificuldade, e que está sempre lá para apoiar, orientar e amar. Igor, Camila e Wanessa, amo vocês”, acrescentou ela.





Wanessa e Camilla Camargo não deixaram de comentar a publicão da matriarca. “Nossa rainha! Te amo”, escreveu a cantora Wanessa. “Te amo demais, meu amor! Nossa musa maior, nossa rainha”, elogiou Camilla.







Nos comentários, os fãs associaram a publicão de Zilu com as recentes polêmicas da atual esposa do cantor, Graciele Lacerda. “Indireta com sucesso”, opinou uma. “Uma única pessoa consegue destruir o amor de uma família”, escreveu outra. Alguns internautas ainda criticaram Zezé: “Agora estamos conhecendo o verdadeiro Zezé”, disse uma seguidora; “Uma mãe anula e dá sua vida por um filho, o pai não”, comentou ainda uma segunda.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: