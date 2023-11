Reprodução/ Instagram Luciele Di Camargo comenta briga familiar e pede respeito a Zezé

Luciele Di Camargo, irmã caçula de Zezé Di Camargo e Luciano, usou as redes sociais para comentar as recentes brigas da família Camargo. A atriz debochou dos conflitos e ainda pediu respeito.



"Quem queria a série de TV 'Keeping up with the Camargashians?'", iniciou ela, fazendo referência ao reality show da família Kardashian. Em seguida, Luciele disse que família deve se manter em silêncio em respeito a Zezé Di Camargo.

"Em respeito ao Zezé, todos deveriam ficar bem quietinhos. Essa é a minha opinião", escreveu ela.



Tudo começou quando a nora de Zezé di Camargo, Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo, fez uma carta aberta aos seguidores, revelando que descobriu que uma pessoa do convivío dela criou um perfil falso nas redes sociais para difamá-la publicamente e entre a família.



Após ela fazer um longo desabafo no Instagram, internautas desconfiaram que a criadora do perfil falso poderia ser Graciele Lacerda, a noiva de Zezé Di Camargo, devido a um suposto afastamento entre as duas.



