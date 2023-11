Reprodução A cantora irá processar a noiva de seu pai

Wanessa Camargo vai processar Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo. A filha do cantor não gostou de saber que a influenciadora fitness teria criado um perfil fake nas redes sociais para falar mal das filhas e da ex-mulher do cantor sertanejo, Zilu Godoi.



De acordo com informações do jornal O Globo, a ação movida por Wanessa Camargo também conta com Amabylle Eiroa, esposa de Igor, outro filho de Zezé Di Camargo. As duas teriam sido alvos de um perfil falso criado por Graciele Lacerda, que tinha a alcunha de Priscila Dantas no Instagram.

Além de criticar membros da família, a influenciadora usava a página para se defender de críticas, e em prints publicados pela imprensa, Graciele aparece escrevendo elogios a si mesma na conta fake.

Além de Wanessa Camargo, acusada de trair seu ex-marido Marcus Buaiz com seu atual namorado Dado Dolabella, Zilu Godoi foi alvo de comentários e curtidas, e Camila Camargo teve seu vestuário criticado.

Entretanto, na última terça-feira (31), a influenciadora negou as acusações e reforçou que irá pediu a ajuda de seus advogados para levar o caso à polícia. Em uma gravação divulgada por Leo Dias, ela aparece mexendo no celular e um dos perfis logados é o do tal fake.

