Reprodução/Instagram Zilu Godói manda indireta após nora expor Graciele Lacerda

Zilu Godói movimentou as redes sociais ao dar uma alfinetada em Graciele Lacerda, que recentemente foi exposta pela nora. Nesta segunda-feira (30), a ex-esposa de Zezé Di Camargo publicou uma foto no Halloween e a legenda chamou a atenção da web.

"O mês das bruxas está no fim. Então não se preocupe com as armações delas, porque o poder da oração é infalível pra derrubar as maldades que vem delas", começou.

"Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa", completou.

Nos comentários, os internautas não deixaram de fazer suposições. "Você sempre esteve certa! A outra sendo desmascarada e fingindo estar plena", disse uma; "Apenas uma alfinetada na classe", declarou outra; "Pra bom entendedor, meia palavra basta", disparou uma terceira.

A indireta de Zilu vem após Amabylle Eiroa, nora dela, revelar que uma pessoa do seu convívio criou uma conta falsa para difamá-la nas redes sociais. Neste final de semana, ela compartilhou prints que comprovariam que a conta pertencia a Graciele.

"Lá atrás meu pai me disse: 'As mentiras podem criar um véu temporário, mas a verdade é como o sol, sempre encontrará o seu caminho'. Aquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações, saiba que o relógio inexorável da verdade tocou. Você assumiu o risco, executando ações por trás do fake @prisciladantas568 aqui na internet, e após ser descoberta gerou caos dentro da família, causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal!", expôs a namorada de Igor Camargo.

