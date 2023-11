Reprodução Graciele Lacerda fala de briga com nora de Zezé: 'Fui obrigada a agir'

Mulher do cantor Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda se pronunciou nesta quinta-feira (2) sobre a briga familiar envolvendo a nora do sertanejo Amabylle Eiroa, noiva do herdeiro Igor Camargo.

"Queria falar para as pessoas que estão vindo com mensagens incríveis. É nessas horas que a gente conhece as pessoas, vê quem gosta da gente, quem torce. Está sendo um aprendizado tão grande em minha vida, em todos os sentidos. Ainda vou poder falar sobre isso, mas não agora. Aquelas porradas que a vida vai te dando e você fala: 'Bem que me avisaram e eu não ouvia'. Não é que não ouvia, a gente sempre acredita nas coisas e nas pessoas", iniciou através dos Stories do Instagram.

Graciele apontou que está sendo cobrada pelos fãs para responder as acusações de Amabyelle. Recentemente, a nora de Zezé acusou Graciele de ter um perfil falso para fazer comentários maldosos sobre Wanessa Camargo e Camilla, filhas do cantor.

"Tem gente que está revoltada. Eu não posso falar nada agora, porque tudo está sendo resolvido e em segredo de justiça. Quando é assim, a gente não pode expor, não vou cometer o mesmo erro que cometeram, porque isso é crime. Vou esperar o momento certo, e vai ter", declarou.

Lacerda confirmou a briga envolvendo familiares de Zezé e lamentou a exposição do caso. "Isso nunca tinha que ter saído. Não era para ter sido exposto. (...) Muitas coisas foram desnecessárias e maldosas, e infelizmente não tem como ficar quieta diante disso. Tem que agir. Na verdade, fui obrigada a agir. Estava quieta, vivendo a minha vida e trabalhando. Mas Deus sabe o que faz", se defendeu.

