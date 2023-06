Reprodução/ Instagram Zilu Godói, que está no Brasil, dá entrada em hospital





Na madrugada desta quinta-feira (15), Zilu Godói, que está no Brasil, contou no Instagram que foi internada no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, para tomar medicação. A mãe de Wanessa Camargo disse que teve uma “coisinha” e por isso precisou de ajuda médica.





Nos stories, ela apareceu deitada no leito do hospital tomando medicação intravenosa. "[Vou embora] Quando acabar tudo isso aí. Daqui a pouco a gente vai descansar”, iniciou ela.

Zilu, então, citou o que motivou ela ir ao hospital: “Também vou falar daqui a pouco para vocês o motivo de eu estar no [hospital] Einstein tomando medicação. Uma coisinha aí que apareceu, mas se Deus quiser logo estarei bem. Vou ficar".

"Aqui tem médicos bons. O Einstein gosta tanto de mim, que quando venho para o Brasil tenho que dar uma passadinha. Não seria normal se não passasse", finalizou ela.

Zilu veio para o Brasil para passar o Dia Das Mães com filhos e netos. Ela, que mora em Miami, no Estados Unidos, está de férias por aqui desde então.

