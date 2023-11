Reprodução/ Instagram Mavie é fruto do relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

A casa de Bruna Biancardi foi assaltada por uma quadrilha, na madrugada desta terça-feira (7), em um condomínio em Cotia, na grande São Paulo. A influenciadora e Mavie, filha dela com o jogador Neymar, não estavam em casa na hora do crime, mas os pais de Biancardi estavam no local e foram amarrados pelos criminosos.



Segundo o Portal R7, a Guarda Municipal informou que os pais de Bruna não ficaram feriados e que os criminosos procuravam pela influenciadora e por Mavie, de 1 mês.



Um dos suspeitos pelo crime foi preso pelas autoridades. De acordo com informações da GCM, o homem detido seria um morador do condomínio que teria autorizado a entrada dos criminosos.

Os vizinhos de Biancardi perceberam uma movimentação estranha na casa e acionaram a GCM. As autoridades, então, cercaram o imóvel e deteram o morador do condomínio. Os outros ladrões, no entanto, fugiram com bolsas de grife, relógios e joias.

Os policia permaneceu no local, realizando rondas. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Cotia.

