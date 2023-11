Reprodução/Instagram Fred Bruno mostra hematoma do filho: 'Maior susto de nossas vidas'

Nesta segunda-feira (6), Fred Bruno, jornalista e ex-BBB, apareceu pela primeira vez nas redes sociais após o filho, Cris, e a ex-companheira, a empresária e influenciadora Bianca Andrade, terem recebido alta . Mãe e filho sofreram acidente de carro junto com babá e motorista na última quinta-feira (2).



“Bom dia! É a primeira vez que estou aparecendo para trocar ideia com vocês depois desse feriado que foi o pior da minha vida, não é?”, inicia ele através dos stories do Instagram. O jornalista está em São Paulo, no Sambódromo de Anhembi, para um trabalho e declarou que falaria sobre os acontecimentos envolvendo o acidente posteriormente.



Um dia após o acidente, na sexta-feira (3), Fred Bruno fez uma publicação de agradecimento pelo filho, Cris, e os demais passageiros que estavam no momento da colisão do veículo com uma árvore “estarem bem”.



“Queremos agradecer o carinho de vocês e todas as mensagens de preocupação e energias positivas. Estive no hospital desde ontem de manhã e posso tranquilizar vocês quanto às outras pessoas que estavam no carro. A Bianca está muito bem”, escreveu.



Bianca Andrade também se manifestou através do Instagram : “Eu vivi o pior dia da minha vida e é impossível não ter uma reflexão profunda sobre tudo que aconteceu. Por um segundo pensei que não teria mais oportunidade de continuar a minha vida com meu filho. O acidente foi forte, o carro deu perda total, mas nós estamos aqui, tendo uma oportunidade de continuar”.

