Reprodução Fred Bruno mostra hematoma do filho: 'Maior susto de nossas vidas'

O influenciador Fred Bruno, ex-"Desimpedidos", fez uma publicação de alívio nesta sexta-feira (3) informando que o filho Cris, de 2 anos, está bem. O pequeno, a mãe Bianca Andrade, a babá e o motorista sofreram um acidente de carro na madrugada de quinta-feira.

Através do Instagram, o ex-BBB mostrou já estar curtindo a presença do filho. Nas fotos, é possível observar um hematoma na testa da criança. Segundo Bianca Andrade, Cris teve ferimentos leves decorrentes da batida na própria cadeirinha infantil.

"Depois do maior susto de nossas vidas, Cris já está em casa com o Papai! Fica o alívio e a gratidão por todos estarem bem 🙏🏻 Queremos agradecer o carinho de vocês e todas as mensagens de preocupação e energias positivas! Estive no hospital desde ontem de manhã e posso tranquilizar vocês quanto as outras pessoas que estavam no carro. A Bianca está muito bem e já apareceu pra conversar nos stories dela com vocês! A Day também está bem e juntinho com a família dela. E o Genilson recebeu alta ontem mesmo. Agora é descansar e ficar grudado no meu Nenecão!", declarou.

Nos comentários, internautas celebraram a saúde dos envolvidos no acidente e enalteceram o uso de cinto de segurança e cadeirinha para crianças.

"Cadeirinha salva vidas dos pequenos. Não é um item negociável com a criança. Simplesmente tem que colocar, mesmo que eles chorem para resistir. Segurança é inegociável", comentou uma seguidora.

"Que alívio ver todo mundo bem e que alegria ver esse nenenzão sorrindo e brincando com o pópoi de novo. Muita saúde pra todos vocês!", comentou outro usuário.

