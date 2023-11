Reprodução/Instagram Bianca Andrade sofre acidente de carro com o filho, Cris; todos passam bem

Bianca Andrade sofreu um acidente de carro com o filho, Cris, na madrugada desta quinta-feira (2), na Rodovia Presidente Dutra. Em nota enviada para o iG Gente, a assessoria confirmou o ocorrido.





De acordo com o comunicado, a influenciadora estava no carro com outras duas pessoas, além do herdeiro, fruto do relacionamento com Fred Bruno. O automóvel colidiu com uma árvore.

"Bianca, Cris e as outras duas pessoas que estavam no carro passam bem", declarou a assessoria.

