Reprodução/Instagram - 12.09.2023 Letícia Cazarré e Maria Guilhermina

Nesta segunda-feira (6), Letícia Cazarré — esposa do ator Juliano Cazarré, que interpreta Pascoal em “Fuzuê” , novela das sete da Rede Globo — usou as redes sociais para desabafar após a filha, Maria Guilhermina, quase ter sido internada.



“Tentando me recuperar da tensão de sexta e sábado. Pelo terceiro fim de semana seguido, Maria Guilhermina ficou muito perto de ser internada novamente”, inicia ela sobre o estado de saúde da herdeira, que nasceu com Anomalia de Ebstein no coração.



De acordo com Letícia , entre as possíveis causas para as complicações do quadro da filha estão: “infecção mal curada” e “alergia alimentar”. “Não sabemos ainda. Para mim, é sempre um baque”, admite.



“Não consigo postar nada, mas espero que essa semana possa voltar ao trabalho e a rotina normal”, finaliza ela, que está grávida do sexto filho junto com o ator Juliano Cazarré . Além da atual gestação, eles são pais de: Vicente, de 11 anos; Gaspar, de 3; Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1 ano.

+ Assista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: