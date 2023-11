Reprodução Bianca Andrade recebe alta hospitalar e faz apelo por cadeirinha

A influenciadora Bianca Andrade recebeu alta hospitalar neste domingo (5), após passar três dias em observação em decorrência do acidente de carro na última quinta-feira.

Através dos Stories do Instagram, Bianca celebrou ter sido liberada do hospital sem precisar passar por procedimentos complexos, como cirurgias. Além dela, a babá Day, responsável pelo herdeiro de 2 anos, também recebeu alta sem apresentar gravidades.

Ainda na publicação, Bianca enalteceu o uso de cadeirinha infantil. "Vou sempre lembrar: cadeirinha salva a vida das nossas crianças. Não canso de agradecer por ter protegido a vida do meu".

Nos cometários, internautas apontaram a necessidade de disseminar a importância do uso de cadeirinha para crianças e Bianca concordou. "Esse dia [do acidente] passamos por isso, o Cris não queria ficar na cadeirinha de jeito nenhum e tivemos que cortar um dobrado (eu e o pai) para ele acreditar que ir na cadeirinha é muito mais legal. A gente sabe que é cansativo, mas não existe exceção. A cadeirinha salvou a vida do Cris".

Bianca, Cris, de 2 anos, o motorista e a babá da criança estavam viajando na madrugada de quinta-feira (2), com destino a São Paulo, quando uma carreta teria ido em direção do carro da influenciadora.

O motorista desviou do veículo desgovernado, levando a direção para fora da pista, onde o carro acabou colidindo com uma árvore. O acidente deixou o veículo irreparável.

Reprodução/Instagram Bianca Andrade recebe alta do hospital





