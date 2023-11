Reprodução/ Globo Arthur Abrantes em "Quem Quer Ser o Milionário", quadro do "Domingão com Huck"

No último domingo (5), Luciano Huck, finalmente, conseguiu fazer a pergunta de R$ 1 milhão, valor máximo do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, no "Domingão com Huck", da TV Globo. O questionamento foi feito para o cientista mineiro Arthur Abrantes, que acabou errando a resposta. A atitude do participante viralizou nas redes já que o erro veio após ele ignorar a plateia.



🚨AGORA: Arthur acerta a questão do 'Quem quer ser um milionário' e está com 500 mil reais. #Domingão

pic.twitter.com/V9RZQLPFx0 — Brenno De Moura  (@mbrenno_) November 5, 2023

A pergunta final questionava quais cidades, das opções oferecidas, foram fundadas em 21 de abril. Arthur pediu a ajuda da plateia, que apostou nas cidades de Brasília e Roma. Mas o brasileiro não acreditou que Roma, uma cidade tão antiga, teria uma data exatada para o fundação.

Deste modo, ele ignorou a plateia e apostou que a resposta certa seria Brasília e Barcelona. Assim, Arthur saiu do programa com o prêmio de R$ 300 mil ao invés de R$ 1 milhão.

A internet não perdoou e comentou a atitude do participante de ignorar a plateia.

o cara no quem quer ser um milionário chegou na pergunta do milhão, ignorou a resposta da platéia e errou por teimosia e ego inflado



daí quando ele errou a plateia comemorou e ainda cantou "eu avisei" KKKKKKKKKKK — Ay 🛻 (@ayy_o24) November 5, 2023





toda vez que eu achar que tô na merda vou lembrar do cara do "quem quer ser um milionário" do programa de hj, que por pura soberba não ganhou 1M de reais. O cara simplesmente se achou o sabichão e não aceitou a opinião da plateia que falou a resposta correta. — menina veneno (@marigms_) November 6, 2023





a conclusão desse “quem quer ser um milionário” é:



não importa o quão gênio você seja, você não está imune aos erros e à burrice



e não importa o quão gênio vc acha que seja, você é menos inteligente do que você pensa 👍 pic.twitter.com/ZiT7PFhd5A — flamengoshitposting (@mengoshitpost) November 5, 2023

















