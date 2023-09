Reprodução Instagram - 14.09.2023 Jeniffer Nascimento

Grávida , Jeniffer Nascimento, atriz e apresentadora, surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar, na última quarta-feira (13), um relato das situações incômodas que tem vivenciado em aeroportos.





De acordo com Jeniffer , em todas as vezes que viajou desde que engravidou, os demais passageiros não a respeitaram nas filas preferenciais. “Pessoas passavam na frente de vocês achando que vocês não são preferenciais?”, perguntou para as seguidoras que já engravidaram.



Nascimento pontua que, o descaso, “nunca” é “com funcionários, sempre com pessoas que também estavam na fila preferencial”. Sem entender a situação, ela elenca que, nas redes sociais, “estão falando que" a barriga dela "está gigante e as pessoas no aeroporto fazendo esse absurdo”.



Racismo?

Em meio ao relato do descaso que sofre em filas de aeroportos, Jeniffer enfatiza que, antes da gravidez, já tinha passado “constrangimentos” em virtude do “racismo” e questionou se agora, na gravidez, isso não teria continuado.



“Resolvi perguntar para entender se isso é uma coisa que toda grávida passa, ou se isso é uma coisa que estruturalmente também está ligada ao racismo. Do tipo, a pessoa me vê de costas, acha que não estou grávida, mas lendo minha imagem acha que estou ali na fila querendo tirar algum proveito, sabe?”, acrescenta.



Mesmo chateada com o episódio, Jeniffer pondera que, de fato, existem pessoas que se aproveitam de filas preferenciais, o que não é o caso dela. No entanto, reitera que há outras abordagens que devem ser feitas, como chamar um profissional, por exemplo.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: