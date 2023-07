Reprodução/Instagram - 14.07.2023 Jeniffer Nascimento anunciou a gravidez

Jeniffer Nascimento está grávida. A atriz, de 29 anos, revelou a novidade por meio de uma postagem no Instagram feita nesta sexta-feira (14). Ela é casada com o também ator Jean Amorim, com o qual terá o primeiro bebê.







"Felizes e surpresos com tudo o que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo... Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De 2 corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós", escreveram os atores no vídeo em que anunciam a primeira gravidez.

Jeniffer Nascimento e Jean Amorim se casaram em 2019. O casal de atores se conheceu ao decorrer das gravações de "Malhações - Sonhos", em 2014. Na trama escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, Jeniffer deu vida à personagem Sol e Amorim assumiu o papel de Marcão.





O último trabalho da atriz em novelas foi com o folhetim das sete "Cara e Coragem". Criada por Cláudia Souto, a obra foi construída com base no mistério de uma fórmula secreta que foi roubada e tinha a profissão de dublês como o plano de fundo da narrativa. Nesta telenovela, Jeniffer vivenciou a personagem Jéssica.

Confira a publicação em que ela anuncia a gravidez:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: