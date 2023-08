Reprodução / Instagram Jeniffer Nascimento revelou ter sido dispensada de um trabalho por causa da gestação

Jeniffer Nascimento postou mais fotos exibindo o barrigão de grávida em um álbum no Instagram. As imagens foram tiradas logo após concluir um projeto, ainda no palco. Apesar disso, na legenda, ela revelou que passou por momentos difíceis ao ser dispensada de um trabalho por estar grávida.

"A gravidez tem sido um momento muito lindo da minha vida! Mas tenho que confessar que no início nem tudo foi flores. Por incrível que pareça, o que eu achava que seria a minha grande questão na maternidade ,minha relação com meu corpo, nunca esteve tão bem! Eu nunca me achei tão linda e amei cada curva do meu corpo como estou amando agora. Mas o que pensei que seria a parte mais tranquila por estar nessa profissão desde os 5 anos foi um grande susto pra mim", iniciou ela.

Depois, a atriz contou os preconceitos e dificuldades que passou no início da gravidez. "Existem leis que protegem as mulheres grávidas ? Existem, mas isso só se aplica se você trabalhar de carteira assinada. Se você é uma empresa, infelizmente ninguém leva em consideração que qualquer ser humano veio da barriga de uma mãe e você passa a ser mais um número. São diversas as pressões : Estéticas ,tiveram momentos que eu torcia pra minha barriga não crescer tanto pois sabia que isso seria determinante , olha que SURREAL."

"Fui dispensada de trabalhos onde não tive participação ALGUMA nessa escolha. Em outros, contrataram terceiros para me dar um 'suporte' e me substituírem caso eu não me sentisse bem sem o meu conhecimento. Até que surge o Vocalizando esse projeto que fui completamente acolhida!", revelou ela.

Para encerrar, ela celebrou ter concluído o projeto durante a gestação. "Encerro esse trabalho extremamente orgulhosa de ter cumprido todas as minhas diárias e todas as minhas funções sem causar problema algum , sendo sempre a profissional comprometida que sou nesses 25 anos de carreira. Afinal de contas GRAVIDEZ NÃO É DOENÇA e se uma mulher grávida que se conhece mais do que ninguém diz que é capaz de desempenhar tais funções, obviamente acompanhada por uma equipe médica, é porque ela é capaz ! Estou muito orgulhosa de ter desempenhado meu trabalho com maestria enquanto carrego um milagre dentro de mim. Mulheres : Não deixe ninguém limitar vocês."