Grávida , a atriz Jeniffer Nascimento compartilhou com os seguidores do Instagram registros de biquíni pink em um álbum de fotos em frente à uma piscina nesta quarta-feira (19).



Na legenda da publicação, ela brincou com a estreia de “Barbie” , filme estrelado por Margot Robbie como a protagonista e Ryan Gosling no papel de Ken, e dirigido por Greta Gerwig. O longa-metragem chega às telonas amanhã (20).



“Bom dia com a Barbie Malibu grávida em Fernando de Noronha”, escreveu ela na sequência de fotos. Jeniffer espera uma menina, que se chamará Lara. A artista fez a revelação do nome ontem (18) e a do sexo na última segunda-feira (17).



Lara é fruto do relacionamento de Jeniffer Nascimento com o também ator Jean Amorim. Casados desde 2019, os pais de primeira viagem se conheceram durante as gravações de “Malhação - Sonhos”, em 2014. A trama foi escrita por Paulo Halm e pela autora de “Vai na Fé” , Rosane Svartman.

