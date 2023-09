Reprodução Bruno de Luca estava com Kayky Brito na hora do acidente

Bruno de Luca bloqueou os comentários no perfil dele no Instagram em meio à polêmica com o acidente de Kayky Brito. O ator foi atropelado, no dia 02 de setembro, na Barra da Tijuca, e Bruno não prestou socorro ao amigo no momento. E, por isso, o apresentador tem sido bastante criticado.

Na quarta-feira, dia 6 de setembro, passada (6), De Luca prestou depoimento na 16ª DP do Rio de Janeiro e afirmou que não percebeu que Kayky tinha sido a vítima do acidente. No entanto, uma reportagem do "Domingo Espetacular" trouxe testemunhas que disseram que o apresentador foi alertado que o ator que tinha sido atropelado.

Desde então, De Luca não posta nada nas redes sociais. Mesmo com os comentários do perfil dele bloqueados, internautas continuam criticando o apresentador pelas redes sociais.



"Foi de Bruno de Luca" pra se referir ao amigo que te deixou na mão — martinho (@martindepoa) September 13, 2023





O que mais tem no mundo é amigo Bruno de Luca: só está do seu lado pra beber, mas desaparece quando a gente mais precisa. — OtavioMartins (@ootaviomartins) September 11, 2023

Perguntar não ofende: se as câmeras mostram que Bruno De Luca estava com Kayky Brito, como se explica que ele disse a polícia que só no dia seguinte ficou sabendo que o amigo tinha sido atropelado? — Britto Jr. (@brittojr) September 7, 2023







+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente