Reprodução Instagram - 31.08.2023 Jeniffer Nascimento e Jean Amorim em Campos do Jordão

Nesta quinta-feira (31), Jeniffer Nascimento, atriz, cantora e apresentadora, surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar alguns registros ao lado do marido, o ator Jean Amorim, em Campos do Jordão. Através de um álbum de fotos, ela, que está grávida de 6 meses, mostrou o tamanho da barriga.



“6 Meses de Lara”, escreveu ela na legenda, em referência ao nome da primogênita, que é a primeira filha tanto de Jeniffer quanto de Jean. O casal anunciou a gravidez através das redes sociais , em julho deste ano.



Os pais de primeira viagem se conheceram enquanto contracenaram juntos em “Malhação - Sonhos”, trama escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm no ano de 2014. O casamento aconteceu 5 anos depois da novela, em 2019.



Recentemente, Jeniffer fez um desabafo nas redes sociais. Ela relatou as dificuldades que as mulheres grávidas enfrentam no mercado profissional e pontuou, inclusive, que ela já havia sido dispensada de alguns trabalhos por conta da gravidez da primeira filha.

Veja o álbum de fotos: