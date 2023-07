Reprodução Instagram - 21.07.2023 Vitão, Suelen e Matuto

Grávida de uma menina que se chamará Nina, Suelen Gervasio expôs, nesta sexta-feira (21), os ataques recebidos por ela após Vitão e Matuto publicarem uma nota conjunta da paternidade da bebê que espera. Suelen afirma que Vitão é o pai, enquanto Matuto defende a possibilidade de que ele seja o genitor da criança.



“Conseguem entender o grau que chega a irresponsabilidade das pessoas? Um querendo tentar limpar a imagem se passando de interessado pela paternidade, e o outro, que sabe que não tem nada a ver com a minha gestação, querendo hype”, iniciou Suelen em um storie que mostrava mensagens de ódio torcendo pela morte dela e da filha.



Ela ainda afirmou que o resultado do teste não mudará a responsabilidade do cantor nos constantes ataques que recebe dos fãs dele. “Teste de paternidade positivo ou negativo não diminuirá a responsabilidade do Victor diante dessa situação”, contou.



Gervasio ainda declarou aos seguidores que Vitão e Matuto não a procuraram para nada, mas que se juntaram “para fazer texto e falar sobre paternidade”. Ela disse também: “Vocês pagarão por tudo isso que estão fazendo nós duas passarmos”.



Através do Twitter, Suelen contestou a preocupação defendida por Vitão e Matuto em um comunicado conjunto. “Esses machos nojentos com o nome da minha filha na boca, isso me dá um nojo”, escreveu.



A modelo ainda responsabilizou o cantor por trazer o assunto para a mídia e que fez isso com o intuito de limpar a própria imagem , sem preservar a gestação dela. Suelen também defendeu que Vitão “tenta se sair como coitado e enganado. O intuito sempre foi sair de bom moço, para melhorar a imagem merda que carrega”.

