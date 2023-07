Reprodução/Globo - 21.07.2023 Ana Maria Braga se transformou em Barbie no 'Mais Você'





Ana Maria Braga se transformou em Barbie para apresentar o "Mais Você" desta sexta-feira (21). A caracterização da apresentadora acontece após a estreia do filme sobre a boneca, protagonizado por Margot Robbie. Nas redes sociais, espectadores reuniram elogios à comandante do programa da Globo.



A atração matinal começou com Ana Maria em uma caixa rosa, imitando a postura de uma boneca com um cachorro no colo. Além da maquiagem rosa, a apresentadora optou por um conjunto rosa brilhante, o chapéu e salto alto seguindo o mesmo tom e um colar de pérolas.





A entrada de Braga aconteceu ao som de "Barbie Girl", enquanto Louro Mané cantava junto a música e imagens do estúdio mostravam mais itens rosa na decoração. "Ana Maria Braga toda de Barbie saindo da caixa, sensacional", avaliou uma pessoa no Twitter. "Apaixonado com a Ana Maria Barbie", comentou outra. "Ficou lindo", pontuou mais uma.



Olhei e gritei: DIVA! O mundinho do #MaisVocê tá cor de rosa hoje 💕💅 pic.twitter.com/oO0MsHZAp5 — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 21, 2023









Outros internautas ainda compararam que Ana Maria Braga ficou parecida com Elle Woods, personagem do filme "Legalmente Loira", estrelado por Reese Witherspoon. "Ana Maria mirou na Barbie e acertou na Elle Woods", escreveu um usuário. "Pode entrar, 'Legalmente Loira 3'", sugeriu outro. "E a e a Ana Maria que está de Elle Woods hoje no 'Mais Você'", disse mais um.



ANA MARIA MIROU NA BARBIE ACERTOU NA ELLE WOODS! PODE ENTRAR LEGALMENTE LOIRA 3 pic.twitter.com/cnPzbrH5HN — Pedro Henrique MIND YOUR BUSINESS B**** (@PedroHVP) July 21, 2023





