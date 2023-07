Reprodução Vitão e produtor se unem em acordo sobre gravidez de Suelen Gervasio

O cantor Vitão e o produtor Matuto anunciaram nesta quinta-feira (20) a formação de uma equipe multidisciplinar para apoiar a gestação de Suelen Gervásio. Vitão e o produtor Matuto são possíveis responsáveis pela paternidade da criança. A dúvida só será esclarecida com exame de DNA após o parto.

"No Brasil a ausência do nome do pai em certidões de nascimento é um problema imenso e precisamos levar o problema do abandono paterno a sério. Toda criança tem o direito de ter o nome do pai em seu registro, ter o pai participando do seu sustento, ser amada e principalmente ser cuidada pelo pai. Toda mãe tem direito que o pai assuma seu dever de cuidado para que ela não seja sobrecarregada. Ser homem é assumir responsabilidades", inicia a declaração.

"Por isso, nós, Vinícius e Victor contratamos uma equipe multidisciplinar para que Nina tenha todos os seus direitos garantidos. Contratamos o Dr. Paulo Andreotti como advogado para ajuizar a ação conjunta de reconhecimento de paternidade de Nina, logo, ao nascer, respeitando que a mãe se recusou a fazer o exame antes do nascimento de Nina. [...] Qualquer um de nós que for pai biológico de Nina assumirá todos os cuidados paternos dela. Qualquer uma de nossas famílias também receberá Nina com amor e orgulho".

Ainda nesta quinta-feira (20), a modelo Suelen Gervásio desabafou e reclamou do estresse quem vem enfrentando durante a gravidez. Ela culpa Vitão por desrespeitar a vontade dela ao expor a situação para o público. A modelo chega a chamá-lo de "pai de merda".