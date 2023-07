Reprodução / TV Globo Pipa no Encontro com Patrícia Poeta

Pipa Diniz, que participou também da primeira edição de “No Limite”, foi a segunda eliminada da temporada atual. "Tentei fazer aliança com as meninas, não consegui. Vi que eu ia virar alvo delas muito em breve. Aliás, eu acho que sou alvo de todo mundo, mas decidi por essa estratégia e por me defender", lamentou.

Durante conversa no “Encontro”, a chefe de confeitaria voltou a acusar os participantes atuais de etarismo. “Talvez sim, a minha força, a minha resiliência e a minha experiência tenha assustado os outros competidores, né?”

Ela disse que os integrantes da temporada não a procuraram para conselhos. “A juventude é muito efêmera, eles se preocupam muito com o que está na frente. A gente não consegue olhar muito o que tem atrás. Por nenhum momento alguém sentou comigo e disse: ‘Me conta aí como é que é pra chegar lá na final?’”, reclamou.

E ainda cutucou: “Nós estávamos ali lutando para sobreviver e não para ficar famoso, não para virar influencers, não para ganhar seguidores”, comparou com a edição de 23 anos atrás.