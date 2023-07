Reprodução/Instagram - 16.07.2023 Vitão vive polêmica de paternidade da bebê de Suelen Gervasio





Suelen Gervasio voltou a desabafar sobre a polêmica que vive com Vitão, inicialmente apontado como pai da bebê que está grávida. A modelo reclamou da dúvida do cantor em assumir a paternidade de Nina e afirmou que uma mulher fez o artista mudar de atitude com a questão.

Gervasio celebrou o momento da gravidez e ressaltou que está em paz mesmo diante das controvérsias na gestação. "Minha filha é o meu grande amor. Falo dela com cuidado e apreço, eu a amo e digo isso a ela a todo momento. Vivo para ela e com ela. É incrível gerar. É maravilhoso sentir o processo por mais difícil que seja", escreveu no Twitter, neste domingo (16).





"Não é porque fico put* com um bost* de ter afirmado algo mesmo existindo uma dúvida, com a avó que surtou por causa do meu vídeo sendo feliz, não é porque o alecrim dourado mudou de atitude por causa de mulher, que não estou tendo paz na minha gravidez. Eu tenho [paz]. Mas não vou deixar de falar sobre isso. Quem não quiser ler, ou está muito preocupado com algo, que saia da porr* do meu Twitter e vá perguntar a ele sobre como é paternar", complementou.

Eu tenho! Mas não vou deixar de falar sobre isso. E quem não quiser ler, ou está muito preocupado com algo, que saia da porra do meu Twitter e vá perguntar a ele sobre como é PATERNAR. — A Gervásio (@asuelengervasio) July 16, 2023





Suelen Gervasio ainda comentou que continuará abordando o caso nas publicações das redes sociais: "Não estou aqui para representar um bando de mulher que abaixa a cabeça para macho ou tem medo de ser criticada por eles, para serem vistas como santas e assim receberem respeito. Quero que quem aceita isso e o quem seja assim, se partam ao meio".

Vitão inicialmente reconheceu a paternidade e auxiliou a modelo com gastos na gravidez, que chegaram a R$ 45 mil. Mesmo envolvido na gestação de Suelen, ele confessou ter dúvidas se seria pai de Nina e explicou que só faria o exame de DNA após o nascimento da bebê, por ser um procedimento invasivo.

