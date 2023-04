Reprodução/Instagram Cantor Vitão vai ser pai, confirma assessoria

O cantor Vitão, de 23 anos, será pai pela primeira vez! A assessoria de imprensa do artista confirmou a notícia.

Em um comunicado, a equipe comentou que ele está 'vivendo com tanta felicidade' a nova fase e não revelou a identidade da mãe do bebê.





"Comunicado - É verídica a informação publicada pela coluna do Léo Ddias, de que o cantor Vitão será pai. O artista não pensava em trazer a público, nesse momento, o assunto que envolve também a vida de terceiros. Porém, ao ser questionado pela equipe do jornalista, ele optou por não negar algo que está vivendo com tanta felicidade", disse a nota.

Na sequência, eles anunciaram que mais notícias serão dadas apenas pelos pais da criança. "Pedimos respeito e cautela ao propagarem a notícia. Mais informações só serão dadas pelo próprio Vitão ou a mãe da bebê, no momento em que eles decidirem, de comum acordo", concluíram.

O último relacionamento público de Vitão foi com a cantora Luísa Sonza.

- COMUNICADO a todos os veículos e jornalistas do Brasil. Desde já, nós assessoria do artista @vitao agradecemos a atenção e cuidado de todos. pic.twitter.com/4aXCiqKGdU — A R I P R E N S A ☮️ (@ARIPRENSA_) April 13, 2023





