Nanda Costa e Paolla Oliveira

Nanda Costa celebrou a amizade construída com Paolla Oliveira ontem (20), no Dia do Amigo. Através de um álbum de fotos no Instagram, ela também revelou que, mesmo conhecendo Paolla há duas décadas, as duas não eram amigas.



“Escolhi esse carrossel para celebrar o Dia do Amigo! Paolla, além de linda e talentosa, é extremamente generosa, engraçada e alto astral. Nos conhecemos rapidamente há 20 anos, mas nunca tínhamos trabalhado juntas, nem ficado amigas”, iniciou Nanda na legenda da publicação.



Costa explicou que a aproximação aconteceu ao decorrer das gravações da segunda temporada de “Justiça”, seriado do Globoplay escrito por Manuela Dias. Nanda e Paolla Oliveira trabalharam juntas nos papéis de Milena e Jordana, respectivamente.



“Depois de ‘Justiça 2’, cheguei a conclusão de que poderíamos ter sido melhores amigas na quinta série. E assim será! Feliz dia, Pa, obrigada por tudo! Love, love, love”, concluiu ela no texto que acompanha o álbum de fotos delas.



Paolla respondeu a declaração da nova amiga: “Ah, garota, sei nem o que dizer, sou muito apaixonada por esse nosso trabalho maluco. Principalmente, porque ele me traz a possibilidade de cruzar os caminhos com a melhor amiga da quinta série do nada e admirar como se fosse desde 20 anos atrás”.

